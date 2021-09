Methan – Ein unterschätzter Klimakiller?

per Mail teilen

Meist dreht sich in der Klima-Debatte alles um CO2, Kohlenstoffdioxid. Das muss, im Kampf gegen den Klimawandel, drastisch verringert werden. Selten reden wir allerdings über ein Gas, das in seiner Wirkung noch deutlich gefährlicher ist fürs Klima: Methan. Dabei sind die Methan-Emissionen in den letzten Jahren stark gestiegen. Werner und Tobi diskutieren: Welche Rolle hat Methan im Klimawandel? Woher kommt es? Und wie lassen sich die Emissionen hier verringern?

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.