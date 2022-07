Meteorologe Plöger: keine Abkühlung, keine Niederschläge in Sicht

Extreme Trockenheit in Norditalien, Waldbrände in Brandenburg und in vielen anderen Regionen in Europa, der Gletscherbruch an der Marmolata - dieser Sommer war und ist an vielen Stellen zu lang, zu heiß und zu trocken: Immerhin gehört der Juni streng genommen noch größtenteils zum Frühling und die Hochsommer-Monate Juli und August liegen noch fast komplett vor uns. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich erklärt der ARD-Meteorologe Sven Plöger, wie besonders Tiefdruckgebiete in Südeuropa heiße Luft zu uns transportieren und was neben der Hitze die größte Herausforderung im Klimawandel ist.