Meteoritenforscher: "Was wir gestern am Himmel gesehen haben, war ein Meteor"

Was genau hat gestern Abend am Himmel über Süddeutschland mehrere Sekunden lang geglüht? Das sei ein Meteor gewesen, ist sich Meteoritenforscher Dieter Heinlein sicher. Er arbeitet beim Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Berlin. Wann man von einem Meteor und wann von einem Meteoriten spreche und warum alle Zeichen darauf hindeuteten, dass da kein Weltraumschrott verglüht sei, das erklärt Heinlein im Interview mit SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart.