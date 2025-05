Familienunternehmen: Feiertag abschaffen "sinnvoll, weil viele sind ja gar nicht mehr in der Kirche"

Der Verband "Die Familienunternehmer" kann sich vorstellen, einen kirchlichen Feiertag in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz abzuschaffen, sagt Vize-Präsidentin Claudia Sturm.

Die Diskussion um die Arbeitszeit in Deutschland reißt nicht ab. Klar ist: Die neue Bundesregierung will die Arbeitszeiten flexibilisieren und damit ausweiten. Noch weiter geht die "Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft" (VBW). Sie hat sich dafür ausgeprochen, dass es künftig einen kirchlichen Feiertag weniger gibt und hat Ostermontag, Pfingstmontag sowie den zweiten Weihnachtsfeiertag dafür ins Gespräch gebracht.

Familienunternehmen schließen sich Forderung nach einem Feiertag weniger an

Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch schließt sich Claudia Sturm, Vize-Präsidentin des Verbands "Die Familienunternehmer" und geschäftsführende Gesellschafterin der C&U Sturm GmbH in Harthausen bei Speyer an: "Ich bin dafür, dass wir einen Feiertag abschaffen, um einfach mehr Produktivität zu bekommen - vielleicht einen kirchlichen." In ihrem Unternehmen mit rund 100 Beschäftigten werde natürlich auch am Brückentag gearbeitet - Feiertage, wie Christi Himmelfahrt und Fronleichnam seien für viele Menschen nicht mehr von religiöser Bedeutung:

Viele Menschen sind ja gar nicht mehr in der Kirche und profitieren von diesen höchstkirchlichen Feiertagen. Ich denke, da können wir einen abschaffen.

Sturm verwies auch auf den Vergleich der Bundesländer: "Wir in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben ja viele Feiertage." So viele Feiertage gebe es in Hamburg beispielsweise nicht .

Kirchen wehren sich gegen Feiertagsdiskussion

Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben sich gegen die Abschaffung eines Feiertags ausgesprochen. Die Landesbischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden, Heike Springhart, erklärte, Feiertage wie Weihnachten , Ostern und Pfingsten seien zentrale Bestandteile der christlichen Tradition. Ähnlich äußerten sich mehrere katholische Bischöfe. Auch die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hatte sich gegen die Streichung eines kirchlichen Feiertags ausgesprochen. Sie präferiere längere Arbeitszeiten.