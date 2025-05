Erste Regierungserklärung: Was für eine Figur macht Merz als Kanzler?

Der Start war holprig, aber die Merz-Biographin Sara Sievert ist überrascht davon, wie schnell Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Fuß gefasst hat.

Bundeskanzler Merz wird am Mittag im Bundestag seine erste Regierungserklärung abgeben . Rund 45 Minuten Redezeit sind eingeplant. Damit kehrt Merz nach einer Woche an den Ort zurück, an dem er gleich zu Beginn seiner Amtszeit eine schwere Niederlage hat einstecken müssen: Noch nie zuvor war bei einer Kanzlerwahl im Bundestag ein zweiter Wahlgang nötig geworden. Das habe Merz bemerkenswert schnell abgeschüttelt, sagt Sara Sievert im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler. Sie berichtet für das Portal Table Media über die Union und hat Anfang des Jahres ein Buch über Friedrich Merz veröffentlicht. In ihrer jahrelangen Beobachtung habe sie Merz schon häufig scheitern und immer schnell wieder aufstehen sehen, aber so eine Niederlage und so ein rasches Abschütteln habe sie überrascht, sagt Sievert.

Merz‘ Themen: Wirtschaft, Zuwanderung, Europa

Merz will voraussichtlich in seiner ersten Regierungserklärung Schwerpunkte setzen und Tatkraft signalisieren . Seine Koalition aus Union und SPD will noch vor der Sommerpause erste Gesetze verabschieden, vor allem, um die Wirtschaft voranzubringen, indem beispielsweise die Energiepreise schnell sinken sollen. Auch das Thema Asyl und Migration dürfte eine Rolle spielen sowie die Außenpolitik oder auch seine Reformvorstellungen für Europa.

Stellungnahme zum Umgang mit Kreml und dessen Krieg in der Ukraine erwartet

Auch die Ukraine wird wohl eine wichtige Rolle in der Regierungserklärung einnehmen. Merz hatte sich nach seinem Kiew-Besuch vom Wochenende genauso wie der französische Präsident Emmanuel Macron positioniert und von Russland eine Waffenruhe gefordert. Erst müssten die Waffen schweigen, dann könnten Gespräche beginnen. Der Kanzler nannte es zwar ein gutes Zeichen, wenn die russische Seite jetzt Gesprächsbereitschaft signalisiere, das sei aber bei weitem nicht ausreichend.

Aussprache: Die Opposition bringt sich in Stellung

Nach der Regierungserklärung ist eine zweistündige Aussprache geplant, die Generaldebatte im Bundestag. Das ist die erste Gelegenheit für die Oppositionsfraktionen, sich in Stellung zu bringen gegen die neue Bundesregierung. Die größte Oppositionsfraktion ist die AfD. In der heutigen Bundestagssitzung werden sich auch die ersten Minister vorstellen und ihr Arbeitsprogramm darlegen. Bis zum Ende der Woche soll das für alle Minister gelten. Den Auftakt machen heute Außenminister Johann Wadephul (CDU), Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und die neue Entwicklungsministerin Reem Alabali-Radovan (SPD).

Erste Kabinettssitzung

Am Vormittag kommt das Bundeskabinett zu seiner ersten Arbeitssitzung zusammen. Es geht dabei für die schwarz-rote Bundesregierung darum, nach dem schwierigen Start letzte Woche in einen "Normalbetrieb" zu finden. Noch vor der Sommerpause sollen die ersten Gesetzesvorhaben durch den Bundestag kommen.