Merz‘ erste Regierungserklärung: "eher Pflicht als Kür"

Es war die Premiere für Bundeskanzler Merz: Am frühen Nachmittag hat er seine erste Regierungserklärung abgegeben. Dabei hat er eine gemeinsame Kraftanstrengung aller Menschen in Deutschland gefordert, um das Land wieder nach vorne zu bringen. Er hat auch die Pläne der neuen Bundesregierung für die nächsten Jahre in den unterschiedlichen Politikbereichen vorgestellt.

Für Konrad Göke, Chefredakteur des Magazins "Politik & Kommunikation", war der erste große Auftritt des neuen Kanzlers im Bundestag "eher eine Pflicht als eine Kür". Dennoch sieht er eine Entwicklung beim früheren Oppositionsführer, was seine Art zu reden angeht. So benutze Merz inzwischen weniger "technokratische" Formulierungen und habe in seiner Regierungserklärung gute Zitate geliefert: "Das kann man schön in Fünf-Sekunden-Clips schneiden, und die kann man dann (…) über die sozialen Netzwerke ausspielen." Genau in diesem Bereich sieht der Experte die große kommunikative Herausforderung - nicht nur für den Kanzler, sondern für die gesamte neue Bundesregierung. "Es reicht nicht aus, mit Zeitungen zu sprechen, im Fernsehen aufzutreten, sondern die Bundesregierung muss auf vielen Kanälen versuchen, die Leute zu erreichen." Warum der neue Kanzler Merz jenseits seiner Regierungserklärung schon stärkere kommunikative Zeichen gesetzt hat als sein Vorgänger Scholz, erläutert Konrad Göke im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.