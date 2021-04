Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat die unterschiedlichen Corona-Handhabungen in den einzelnen Bundesländern verteidigt. Die gemeinsam beschlossene Notbremse gelte – sie sei per Verordnung umgesetzt, sagte Laschet in einem Interview. Damit hat er sich gegen die Forderung von Bundeskanzlerin Merkel gestellt, die Bundesländer zu schärferen Maßnahmen gegen eine mögliche Dritte Infektionswelle zu bewegen. Auch die beiden großen Kirchen in Deutschland machen es in Eigenverantwortung und feiern ihre Ostergottesdienste mit Publikum– trotz Corona. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Heinrich Bedford Strohm, hat in einer online Pressekonferenz erklärt, die Entscheidung liege bei den einzelnen Kirchengemeinden. Diese seien, wie an Weihnachten auch, verantwortungsvoll mit der Infektionslage umgegangen. Im Herbst dieses Jahres kommt ein neuer Asterix-Comic heraus. Er kommt am 21. Oktober und heißt “Asterix und der Greif“.