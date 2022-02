per Mail teilen

Bach hätte nach Ansicht von Aktivisten mehr auf Menschenrechtsverletzungen hinweisen müssen. Außerdem sprechen sie von einem "Mittelfinger" Chinas an Kritiker.

Hanno Schedler von der Organisation Gesellschaft für bedrohte Völker kritisierte im SWR, Bach hätte in China deutlicher auf Menschenrechtsverletzungen hinweisen müssen.

"Wenn Thomas Bach seine einführenden Worte bei der Eröffnungsfeier vor knapp zwei Wochen dazu genutzt hätte, um zu sagen `Ich bin übrigens gegen die Einrichtung von Lagern und gegen Zwangssterilisierung von uigurischen Frauen`, dann hätte das ein globales Echo gefunden", erklärte Schedler. Natürlich hätte er dann Probleme mit der chinesischen Regierung bekommen, so der Menschenrechtler weiter, aber Bach hätte seiner Ansicht nach diese "Gelegenheit nutzen können, um auf diese krassen Menschenrechtsverletzungen hinzuweisen. Und da er das nicht getan hat, ist er für mich ein williger Komplize der Kommunistischen Partei Chinas."

Vorwurf: Olympische Spiele waren ein "Mittelfinger" Chinas an Kritiker

Die Führung des Landes tritt nach Ansicht Schedlers außerdem immer unverfrorener gegenüber internationaler Kritik an Menschenrechtsverletzungen auf. Die Olympischen Spiele in Peking seien nach außen hin "schon ein ausgestreckter Mittelfinger gewesen", sagte der Referent der Menschenrechtsorganisation mit Hauptsitz in Göttingen:

"Denn damit hat China der Welt gesagt `Ihr könnt uns noch so sehr kritisieren. Wir machen, was wir wollen`. Das zeige aus seiner Sicht, dass China immer aggressiver werde, nach außen immer selbstbewusster auftrete und dabei anzweifle, dass Menschenrechte universal gültig seien: "Vor zehn Jahren hat China noch gesagt `Ja, wir erkennen das an, dass Menschenrechte universal anwendbar sind`. Aber seit ein paar Jahren sagt die chinesische Regierung unter Xi Jinping eben `Nein, es muss zu den jeweiligen Gegebenheiten des Landes passen.`"