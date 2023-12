Frühstücks-Quarch: Die Doppelmoral des Westens bei den Menschenrechten

Die Menschenrechte wurden vor 75 Jahren proklamiert. Der Westen schmücke sich mit ihnen, müsse sich jedoch den Vorwurf der Doppelmoral gefallen lassen, sagt der Philosoph Christoph Quarch.

Es ist 75 Jahre her, dass im Palais de Chaillot in Paris die 'Allgemeine Erklärung der Menschenrechte' verkündet wurde. Das war am 10. Dezember 1948. Dabei handelt es sich um eine rechtlich nicht bindende Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen.

Erklärung der Menschenrechte: "große zivilisatorische Leistung"

Für den Philosophen und Buchautor Christoph Quarch sind Geist und Inhalt der 30 Artikel "über alle Zweifel erhaben". Hervorgegangen aus der europäischen Philosophie würden die Bedingungen für ein menschenwürdiges Leben beschrieben. "Das ist eine große zivilisatorische Leistung." Die Wahrung der Menschenrechte ließe sich Dank der Erklärung einfordern.

"Der Westen hat das falsche Menschenbild globalisiert"

Allerdings ist es nach Meinung des Philosophen auch in der westlichen Welt mit der Einhaltung der Menschenrechte oft nicht weit her. "Wir glauben an die humanistischen Werte, aber gleichzeitig folgen wir in unserem praktischen Handeln einem Menschenbild, das mit den Menschenrechten nur sehr schlecht kompatibel ist."

Egoismus und der eigene Vorteil stünden im Vordergrund. Das sei die Folge des Neoliberalismus. Dieses weltweite Wirtschaftssystem, das auf Macht und Profitgier setze, sei einer der Hauptgründe für die globalen Menschenrechtsverletzungen.

"Der Westen hat das falsche Menschenbild globalisiert“, kritisiert Christoph Quarch. Deshalb sei der Vorwurf der Doppelmoral nicht unberechtigt. Das Jubiläum der Erklärung der Menschenrechte könne ein guter Anlass sein, "dass man eine leidenschaftliche Kampagne für den Humanismus startet und sich gleichzeitig nach und nach vom Neoliberalismus verabschiedet".