Meningokokken - Gefahr vor allem für Kinder

per Mail teilen

Meningokokken sind Bakterien, die eine Blutvergiftung auslösen und auch zu einer Hirnhautentzündung führen könnten. Gefährlich sind sie vor allem kleine Kinder. Was man dagegen tun kann, darüber haben wir mit dem Arzt und SWR-Journalisten Lothar Zimmermann gesprochen.

"Einige Menschen wissen gar nicht, dass sie Meningokokken in sich tragen", sagt der Arzt und SWR-Journalist Lothar Zimmermann in SWR Aktuell. Betroffen ist vor allem der Rachenraum. Die Erwachsenen erkrankten daran oft gar nicht, aber sie könnten die Meningokokken weitergeben. "Gefährlich wird es vor allem, wenn es kleine Kinder und Säuglinge betrifft". Denn die hätten noch kein ausreichendes Immunsystem. Aber betroffen sein könnten auch Jugendliche zwischen 15 bis 19 Jahren und ältere Menschen, die älter als 80 Jahre sind, sagt der Arzt. Allerdings erkrankten pro Jahr deutschlandweit nur etwa 250 Menschen an einer solchen Infektion.

Impfungen helfen gegen die Bakterien

Da es verschiedene Gruppen von Meningokokken gebe, sind auch verschiedene Impfungen auf dem Markt. Kinderärzte böten meist Impfungen für Meningokokken der "Gruppe C" an, sagt Zimmermann. Empfohlen werde die Impfung für Kleinkinder, die zwischen 12 und 24 Monaten alt sind. Das werde auch von den Krankenkassen übernommen. Nicht der Fall sei das bei Impfungen gegen die Meningokokken der "Gruppe B", die auch oft angeboten würden. Grund sei, dass der Ständigen Impfkommission zu diesem Typ noch nicht genügend Daten vorlägen.

Wann sollte ich mich als Erwachsener impfen lassen?

Wer als Erwachsener bisher keine Impfung gegen Meningokokken bekommen hat und nicht krank geworden ist, müsse das nicht zwingend nachholen, sagt Zimmermann. Aber wer zum Beispiel vorhat als Entwicklungshelfer nach Mali oder Äthiopien - in den sogenannten Meningitisgürtel - zu fahren, der sollte die Impfung nachholen.