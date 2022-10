Memorial-Deutschland zum Friedensnobelpreis: Es lenkt die Aufmerksamkeit auf unsere Probleme

per Mail teilen

Die deutsche Sektion der Menschenrechtsorganisation Memorial hat sich erfreut - und auch ein wenig überrascht - über die Verleihung des Friedensnobelpreises gezeigt. Man habe in früheren Jahren eher damit gerechnet, sagte Memorial-Vorstandsmitglied Vera Ammer im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Zelt. Dass man den Preis jetzt zusammen mit dem weißrussischen Anwalt Bjaljazki und dem russischen Center for Civil Liberties bekomme, halte sie für sehr gelungene Kombination. Warum dies genau das richtige Signal sei und was sich Memorial von der Würdigung verspricht, hören Sie ebenfalls im Audio.