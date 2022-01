"Mein größter Schutz war meine Naivität": Pathologe und Corona-Überlebender erzählt

per Mail teilen

Am 27. Januar 2020 wurde der erste Corona-Fall in Deutschland bestätigt – erkrankt war ein Mitarbeiter der bayrischen Firma Webasto, er hatte sich beim Besuch einer Mitarbeiterin aus China angesteckt. Auch der Tübinger Pathologe Dr. Hans Bösmüller erkrankte an Covid-19. Erst nachdem er wieder gesund war, hat er bei der Untersuchung von Corona-Toten erkannt, welche enormen Schäden das Virus im Körper anrichtet. Wieso er froh ist, das nicht schon vor der eigenen Erkrankung gewusst zu haben, erklärt Beck im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Florian Rudolph.