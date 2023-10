"Mehr Zuversicht wagen" – aber wie denn?

Israel im Kriegszustand, Krieg in der Ukraine, die Klimakrise bringt uns das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, die Wirtschaft steckt in einer tiefen Rezession und auch die politische Lage in Deutschland ist schwierig: Nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen ist die SPD auf historischem Tiefststand - die Ampel-Koalition abgestraft. Jammern nützt aber nichts, findet Carsten Brosda. Er ist SPD-Politiker, Kultursenator in Hamburg und Autor des kürzlich erschienenen Buchs "Mehr Zuversicht wagen". Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch erklärt er, warum Zuversicht in seinen Augen so wichtig ist und gerade jetzt gebraucht wird, da Veränderung so bitter nötig ist.