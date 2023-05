Mehr Unfälle mit Treckern: Autoinsassen haben meist schlechte Überlebenschancen

Immer häufiger kommt es zu schweren Unfällen mit Autos und landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Der Grund: Vor allem Traktoren sind in den vergangenen Jahren immer größer und schwerer geworden. Darauf hat Siegfried Brockmann, der Leiter der Unfallforschung der Versicherer in SWR Aktuell hingewiesen: "Teilweise ziehen sie zwei Anhänger und haben riesige Anbaugeräte." Das bedeutet: Unfälle mit solchen Gespannen gehen selten glimpflich aus. Sie sollen deshalb besser erforscht werden. "Die Gefahr, bei einem Verkehrsunfall ums Leben zu kommen, ist 56-mal höher, wenn ein Traktor im Spiel ist." Zu Unfällen mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen kommt es nach Auskunft des Unfallforschers vor allem auf Landstraßen. "An der Spitze der Statistik stehen Unfälle, bei denen ein Traktorgespann überholt wird und genau in dem Moment biegt der Traktor nach links ab und steht quasi quer zur Fahrtrichtung des Überholenden." Das habe für PKW-Insassen in der Regel schwere bis tödliche Verletzungen zur Folge. Warum Autofahrer oft das Verhalten von Traktorgespannen falsch einschätzen, darüber hat Unfallforscher Siegfried Brockmann mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.