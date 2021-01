per Mail teilen

Der Europa-Abgeordnete Tiemo Wölken (SPD) hat erneut Mängel in den Verträgen zwischen der EU und den Corona-Impfstoffherstellern kritisiert. Im SWR sagte der gesundheitspolitische Sprecher seiner Partei im EU-Parlament: "Insgesamt war der gesamte Beschaffungsprozess sehr intransparent. Wir als Europäisches Parlament bekommen jetzt erst nachträglich Einblick in die Verträge. Ich glaube, dass das schon ein Problem ist.

Viele der Lieferprobleme etwa bei Biontech hätten mit Sorgfalt und Transparenz bekämpft werden können, so der SPD-Politiker. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat mit Tiemo Wölken gesprochen.