Mehr Rendite, weniger Risiko: So legen Sie ihr Geld richtig an

Eine Geldanlage soll im Idealfall sicher sein und natürlich möglichst viel Rendite einbringen. Beides miteinander zu vereinbaren ist gar nicht so einfach. Es gibt dafür unzählige Tipps, Strategien und Regeln. Eine davon lautet: Legen Sie von Ihrem Vermögen „100 Prozent minus Ihres Lebensalters“ in renditeträchtigen Aktien an. Der Rest soll in ein sicheres Tagesgeldkonto angelegt werden. Wenn Sie also 42 Jahre alt sind, geht die Rechnung folgendermaßen: 100 – 42 = 58. Sie sollten, laut Theorie, 58 Prozent Ihres Vermögens in Aktien anlegen. Saidi Sulilatu, Chefredakteur des Geldratgebers Finanztip, hält von dieser Regel nichts. Wie es deutlich besser geht, verrät er im Interview mit SWR Aktuell-Moderatorin Sophie Klein.