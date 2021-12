Mehr Ladesäulen für E-Autos: Verkehrsminister Wissing nimmt Autohersteller in die Pflicht

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat von der Autoindustrie mehr Engagement beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos gefordert. In SWR Aktuell sagte er: "Die Autohersteller sollen sich beteiligen, indem sie mit uns im Dialog ein Konzept entwickeln, wie wir so schnell wie möglich ausbauen können. Ich habe von Seiten der Automobilindustrie vernommen, dass sie große Forderungen und Erwartungen an den Staat hat. Ich habe sie deshalb daran erinnert, dass sie selbst auch in der Verantwortung steht, denn es ist vor allem die Automobilindustrie, die ein Interesse daran haben muss, dass klimaneutrale nachhaltige Mobilität bei uns Standard wird und wir damit auch nachhaltig unseren Industriestandort und Automobilsektor sichern können."

Man brauche ein flächendeckendes Ladenetz, damit die Elektromobilität hier, am Heimatmarkt wichtiger Auto-Hersteller, eine gute Chance habe. Dies sei jedoch eine Anstrengung, die nicht der Staat allein, sondern auch die Automobil-Wirtschaft anstoßen müsse, sagte Wissing im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.