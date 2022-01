Vor allem jüngere Menschen spüren die steigenden Preise. Im Minijob dürfen sie bisher nur 450 Euro im Monat dazu verdienen. Das könnte sich schon 2022 ändern, kündigt der FDP-Politiker Johannes Vogel an.

Mehr soziale Gerechtigkeit, auch für die jüngeren Generationen: Mit diesem Versprechen haben SPD, Grüne und FDP im Wahlkampf für sich geworben und viele Stimmen von Erstwählerinnen und Erstwählern eingesammelt. Doch jetzt müssen sie auch liefern: Denn die Inflation lässt die Preise für Strom, Lebensmittel oder Benzin steigen, darunter leiden auch Schüler und Studierende.

Minijobs: Verdienstgrenze auf über 500 Euro heben

Vor allem beim Thema Minijobs will die Ampel konkrete Verbesserungen schaffen: Die Verdienstgrenze von 450 Euro im Monat sei über Jahre nicht angepasst worden, kritisiert der stellvertretende FDP-Vorsitzende Johannes Vogel im Interview der Woche mit dem SWR-Hauptstadtstudio. Die Grenze müsse an die künftige Lohnentwicklung angepasst und jetzt auf über 500 Euro angehoben werden, so Vogel. Er sei guter Dinge, dass man das noch in diesem Jahr auf den Weg bringe. Die Ampel-Regierung will außerdem gezielt Kinder und Jugendliche unterstützen, deren Eltern auf finanzielle Hilfe vom Staat angewiesen sind. Bisher dürfen sie zum Beispiel bei einem Ferienjob maximal 170 Euro von ihrem Lohn selbst behalten – alles über dieser Zuverdienstgrenze wird mit den Hartz IV-Sätzen der Eltern verrechnet. Diese Regelung will die Ampel mit der geplanten Hartz IV-Reform hin zu einem neuen Bürgergeld abschaffen.

Vogel: Abschaffung der Zuverdienstgrenze vorziehen

Weil diese Reform jedoch noch Zeit braucht, schlägt FDP-Vize Johannes Vogel vor, zumindest die Abschaffung dieser Zuverdienstregel für junge Menschen vorzuziehen. "Ich fände es gut, wenn wir uns innerhalb der Bundesregierung einigen könnten, diesen Punkt kurzfristig zu regeln", so Vogel im SWR-Interview. "Ich halte das gesetzgeberisch für möglich" – und wichtig, um junge Menschen nicht schon frühzeitig zu demotivieren, meint er. Wer schon bei der Erfahrung des ersten selbstverdienten Geldes das Gefühl kriege, schlechtere Chancen in der Gesellschaft zu haben, weil die Eltern in schwieriger Lage sind, dann sei das das Gegenteil von Chancengerechtigkeit. Da müsse man ran, sagt Vogel.

Impfpflicht: Politik ist bereit dazuzulernen

In der Diskussion um eine allgemeine Corona-Impfpflicht weist Johannes Vogel die Kritik aus der Union zurück, die Ampel-Regierung drücke sich um einen eigenen Vorschlag im Bundestag. "Das ist eindeutig eine medizin-ethische Frage" und man habe gute Erfahrungen damit gemacht, so etwas über Gruppenanträge im Parlament zu entscheiden, so Vogel, der auch erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion ist. Momentan passiere genau das, was er von Politik auch erwarte: nämlich, dass sie bereit sei, dazuzulernen. "Noch vor einigen Monaten hat auch die unionsgeführte Bundesregierung eine Impfpflicht ausgeschlossen", betont Vogel im SWR-Interview. Die Delta-Variante habe aber dazu geführt, dass die Impfquoten höher sein müssten, als man vorher dachte. Deshalb finde nun diese Debatte statt.

SWR-Hauptstadtstudio Korrespondent Jim-Bob Nickschas und FDP-Vizechef Johannes Vogel SWR

Beim Thema Impfpflicht seien aber noch viele Fragen zu klären, findet Vogel. Zum Beispiel: Welcher Impfstoff? Oder: Wie oft ist eine Impfung dann nötig? Er wisse von vielen Kolleginnen und Kollegen, auch aus der Bundesregierung, die deshalb bei der Entscheidung über eine allgemeine Impfpflicht noch mit sich ringen würden – Vogel schloss sich selbst dabei ein. Das Ziel sei aber klar, von der Pandemie in eine Endemie zu kommen. Alles, was dafür einen nachweislich wirksamen und sinnvollen Beitrag leistet und angemessen und verhältnismäßig ist, sollte die Politik seiner Ansicht nach tun.

Wann kommt die Cannabis-Legalisierung?

Wann die geplante Cannabis-Legalisierung in Deutschland genau kommt, darauf wollte sich Johannes Vogel im SWR-Interview nicht festlegen. Es gebe noch keinen Zeitplan, doch die gute Nachricht sei: die Legalisierung komme, die Koalition sei fest entschlossen, so der FDP-Politiker.

CDU schwächelt: Ampel auch in NRW?

Sein Amt als Generalsekretär der FDP in Nordrhein-Westfalen wird Vogel Anfang April abgeben – wenige Wochen vor der Landtagswahl im Mai. Dass es in den jüngsten Umfragen nicht für eine Neuauflage der jetzigen Koalition mit der CDU reicht, sieht Vogel gelassen. Das sei auch bei der letzten Wahl bis zum Tag vorher so gewesen. Es gebe eine klare Präferenz, die Koalition mit der CDU fortzusetzen – die FDP sei jedoch eine eigenständige Partei, betont Vogel. "Wir haben erst mal vor, so stark zu werden, dass gegen uns keine Regierung gebildet werden kann."