Mehr als ein paar Ölfässer: Erstes Steelpan-Orchester startet in Sindelfingen

Hierzulande ist sie eine absolute Exotin unter den Musikinstrumenten: Die Steelpan, übersetzt Stahl-Pfanne. Das Nationalinstrument von Trinidad und Tobago in der Karibik wird traditionell aus ausrangierten Ölfässern gebaut und klingt nach Sonne, Meer und weißem Strand. Um diesen Sound auch in Deutschland hörbar zu machen, wird nun in Sindelfingen das erste Steelpan Orchester gegründet. Wer mitmachen will, kann sich demnächst an Schule für Musik, Theater und Tanz in Sindelfingen für den Unterricht anmelden. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex erklärt die Leiterin der Musikschule, Maria Wunder, warum es unbedingt ein Steelpan-Orchester sein musste.