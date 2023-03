Meereskonferenz “Our Ocean”: Mehr Ertrag durch nachhaltigen Fischfang

per Mail teilen

Klimawandel, Verschmutzung, Überfischung - das Ökosystem Meer steht unter Dauerstress. In Panama soll auf der internationalen Konferenz "Our Ocean" darüber debattiert werden, wie die Meere zu retten sind und wie eine nachhaltige Bewirtschaftung aussehen könnte. Dass Nachhaltigkeit nicht Gewinnminderung bedeuten muss, erklärt der Meeresbiologe Rainer Froese vom Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Geomar. Er macht in SWR Aktuell eine einfache Rechnung auf: “Wir übernutzen die Meere seit über 50 Jahren. Deshalb sind die meisten Bestände viel zu klein, um noch vernünftige Fänge zu liefern. Wenn wir die Meere nachhaltig bewirtschaften, dann können wir deutlich höhere Fänge haben als jetzt.” Wie man einen solchen nachhaltigen Fischfang anstoßen kann, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.