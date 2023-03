Meere – Wie wichtig sind intakte Ozeane fürs Klima?

Sie werden wärmer, saurer und vermüllter: Die Ozeane und Meere dieser Welt. Die Auswirkungen sind immens. Denn nur, wenn sie intakt sind, können sie uns im Kampf gegen den Klimawandel helfen. Zum Beispiel speichern sie enorm viel CO2. Werner & Tobi diskutieren: Warum sind Ozeane und Meere so wichtig für den Menschen und das Klima? Warum versauern die Meere? Was bedeutet das konkret – auch für uns? Was passiert, wenn der Meeresspiegel ansteigt? Wie gelangen Plastik und Mikroplastik in die Ozeane? Bekommen wir das wieder heraus?

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.