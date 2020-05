Meere - Hoffnungsträger und Opfer des Klimawandels

Die Ozeane und Meere dieser Welt werden wärmer, saurer und vermüllter. Die Auswirkungen sind immens. Ein kleines Beispiel ist aktuell die Korallenbleiche im Great Barrier Reef. Doch die Probleme sind noch viel weitreichender. Werner und Tobi diskutieren: Warum versauern die Meere? Was bedeutet das, auch für uns? Was passiert, wenn der Meeresspiegel ansteigt? Wie gelangen Plastik und Mikroplastik in die Ozeane? Bekommen wir das wieder heraus? Warum ist das Ökosystem Meer so wichtig für den Menschen und das Klima?