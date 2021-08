per Mail teilen

Die Inzidenz spielt aus Sicht des Freiburger Medizinstatistikers Gerd Antes bei der Bewertung der Corona-Lage nur noch eine untergeordnete Rolle. Antes sagt in SWR Aktuell, die Auffassung, dass mit steigenden Infektionszahlen das Gesundheitssystems an seine Belastungsgrenzen komme, sei überholt.

Gerd Antes sieht die beiden Parameter, Inzidenz und Auslastung der Kliniken "weitgehend entkoppelt". Das zeige das Beispiel Großbritannien, wo es vielfältige Daten dazu gebe: "Die Inzidenzen schießen in den Himmel. Aber die Sterblichkeit und die Einweisung in die Krankenhäuser bleibt weit unten." Deshalb könne die Inzidenz noch ein Teilwert zur Bestimmung der Pandemielage bleiben, aber keinesfalls der Einzige, "der mit harten Grenzen zu Lockdown und ähnlichen Maßnahmen führt."

Eine wichtigere Rolle spielt es für Antes dagegen neben der tatsächlichen Auslastung der Intensivstationen, alle Indikatoren abhängig vom Alter der Infizierten zu betrachten. Das laufe bislang in Deutschland bislang nur mangelhaft. "Wir haben unglaubliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen." Deshalb sei die Altersabhängigkeit die zentrale Größe. "Das war einer der großen Fehler, dass man eine Inzidenz über alle Altersgruppen gemacht hat", betont der Freiburger Medizinstatistiker.

Geringe Erwartungen an Bund-Länder-Treffen

Zwar lerne man aus dem Verlauf der Pandemie. "Aber dieses Lernen ist unglaublich langsam. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Lernwilligkeit bei den Politikern ist sehr eingeschränkt", sagt Antes mit Blick auf Baden-Württembergs Gesundheitsminister Lucha. Der Grünen-Politiker will die Inzidenz ab September nicht mehr in den Corona-Verordnungen aufführen. Durch die hohe Zahl an Geimpften habe die Inzidenz als Richtwert ausgedient.

Für die Bund-Länder-Konferenz zur Corona-Lage am kommenden Dienstag wünscht sich Antes von den Teilnehmern "mehr Gelassenheit". "Dieser Aktionismus, dass man andauernd ganz schnell reagieren muss, aber gleichzeitig Dinge, die seit einem halben Jahr bekannt sind, überhaupt nicht angefasst hat", habe sich als schädlich erwiesen. Er sei deshalb für das Treffen nicht besonders optimistisch. "Zurück zu den Zahlen, die wir haben und den Wahlkampf so weit als möglich heraushalten – dann wäre der Lage so weit als möglich gedient."