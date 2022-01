Medizinisches Fachpersonal: "Unendlich müde"

per Mail teilen

Für den Mittag hat der Verband medizinischer Fachberufe (MFA) in Berlin zu einer Protestaktion aufgerufen. Die Kundgebung steht unter dem Motto "Belastungen und Leistungen der MFA werden nicht gesehen". Die Präsidentin des Verbands, Hannelore König, sagte im SWR, ihre Kolleginnen und Kollegen seien "unendlich müde". Hauptgrund dafür sei die Corona-Pandemie. Die Stressbelastung sei seit 22 Monaten "extrem hoch". Die Zusatzbelastung begann demnach mit den Corona-Tests im Jahr 2020, später kam der besondere Umgang mit Corona-Patienten dazu und "seit April letzten Jahres wird nonstop durchgeimpft", so König. Was Patienten tun können, um das gestresste medizinische Fachpersonal zu entlasten, erklärt die Präsidentin des Verbands medizinischer Fachberufe im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.