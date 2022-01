Medizinerin: Kinder und Jugendliche brauchen Booster nicht dringend

per Mail teilen

Sollten Kinder und Jugendliche eine Drittimpfung bekommen? Die STIKO hat dazu noch keine Empfehlung abgegeben - das Bundesgesundheitsministerium sagt aber, es seien auch zulassungsüberschreitende Impfungen möglich, wenn es medizinisch vertretbar erscheine. Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit Ingeborg Krägeloh-Mann gesprochen. Sie ist Kinderärztin in Tübingen und Mitglied der Corona-Task-Force der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Sie sagt: Die Booster-Impfung ist für Kinder und Jugendliche nicht so dringlich, wie für Erwachsene. Warum das so ist, erklärt sie im Interview.