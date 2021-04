Die bundeseinheitliche Regelung der Corona-Notbremse wird die dritte Welle der Pandemie zwar nicht komplett brechen, aber wenigstens abmildern können. Davon ist der Saarländer Universitätsprofessor Thorsten Lehr überzeugt. Mit den Maßnahmen könne zumindest ein Ansteigen der Fallzahlen vermieden werden, so dass sie auf aktuellem Niveau stagnieren könnten. Für mehr hätte es, Lehrs Meinung nach, weitergehende Maßnahmen bedurft. Dabei stehe nun die Frage im Vordergrund, wie die Bevölkerung mit den neuen Regeln umgehen werde: "Je stärker wir uns daranhalten, um so effizienter wird die Notbremse sein“, zeigt sich Lehr im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Dagmar Freudenreich überzeugt. Lehr, der auch Entwickler des sogenannten Covid-Simulators ist, appellierte in dem Zusammenhang erneut an alle, die Einschränkungen weiter ernst zu nehmen, bis die Impfkampagne greife.