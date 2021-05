In der Diskussion um die Zulassung von Corona-Impfstoffen für Kinder sieht der Münchner Infektiologe Johannes Hübner die größten Vorteile für Kinder mit schweren Erkrankungen. Dabei denke er nicht an ein „normales“ Asthma, sondern an Krebs- und Lungenerkrankungen oder angeborene Immundefekte. Für gesunde Kinder sei die Impfung dagegen weit weniger dringend, da diese im Vergleich zu Erwachsenen ein deutlich niedrigeres Risiko trügen schwer an Covid zu erkranken. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph erklärt der Leiter der Infektiologie am Uni-Klinikum München zudem, was bei einer Impfstoff-Zulassung für Kinder dringend zu beachten wäre.