Mediziner: Anti-Covid-Medikament Paxlovid macht Hoffnung

In den USA ist das neue Medikament Paxlovid des Pharmaherstellers Pfizer bereits im Schnellverfahren zur Behandlung von Corona-Patienten zugelassen worden. In Europa wird die Zulassung gerade geprüft. Das Medikament stimme hoffnungsvoll – auch wenn es für die aktuelle Corona-Welle wahrscheinlich etwas zu spät komme, sagt der Mediziner Philipp Schommers von der Uniklinik Köln. "Das ist das erste Mal, dass wir ein anscheinend wirksames Medikament in der frühen Phase haben, was man schlucken und sich zu Hause selbst verabreichen kann." Für wen die Anti-Covid-Pille geeignet ist und wie sie gegen die Omikron-Virus-Variante wirkt, hören Sie ebenfalls im Interview.