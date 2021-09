Medizin-Historiker: "Impfpflicht ist ein stumpfes Schwert"

Impfungen - wie die gegen das Corona-Virus - gibt es in der Menschheitsgeschichte noch gar nicht so lange. Die erste Schutzimpfung in Europa fand gegen die Pocken im Jahr 1796 statt, ausgerottet wurde die Krankheit dann in den 70-er Jahren des letzten Jahrhunderts. Warum die damalige Impfkampagne erfolgreich war und was aus historischer Sicht heute besser vermieden werden sollte, erklärt der Medizinhistoriker Malte Thießen im Gespräch mit SWR Aktuell.

Die Kampagne für die Pockenschutzimpfung in den 70-er Jahren habe erstmals zu einer grundsätzlichen Veränderung der Gesundheitspolitik geführt. Damals hätten die Nationalstaaten verstanden, dass es darum gehe, eine globale Immunität gegen die Krankheit aufzubauen. "Und das ist in den 60/70-er Jahren umso spannender, weil es in der Zeit des Kalten Krieges stattfindet, das heißt, da setzen sich die USA und die Sowjetunion – sonst bis an die Zähne bewaffnet – an einen Tisch und planen die weltweite Immunität“, so Thießen.

Corona-Impfkampagne bislang einzigartig

Während die Pocken-Impfkampagne der 1970-er Jahre allerdings vor allem für einzelne Altersgruppen vorgesehen war, sei die heutige Corona-Impfaktion viel umfassender. "Dass hier ganz Deutschland geimpft wird, ist eine beispiellose Aufgabe“. Noch nie sei ein Impfprogramm aufgelegt worden, das in so kurzer Zeit die gesamte Bevölkerung ins Visier nehme.

Niedrigschwellige Impfangebote dauerhaft etablieren

Eine Lehre aus vorangegangenen Impfprogrammen sei jedoch, dass niedrigschwellige Impfangebote wie sie in der aktuellen Impfaktionswoche angeboten werden, die Akzeptanz einer solchen Kampagne erhöhten, so der Medizin-Historiker. Die Impfung müsse im Alltag der Menschen verortet werden. Zudem sollten die Ziele der Kampagne ebenso wie mögliche Nebenwirkungen transparent gemacht werden. Nur so könne das nötige Vertrauen aufgebaut werden.

Das stumpfe Schwert der Impfpflicht

Mehr Druck oder gar eine Impfpflicht sei dagegen das falsche Mittel und sogar regelrecht kontraproduktiv. "Man muss viele Ressourcen mobilisieren, stark kontrollieren und kriegt trotzdem nicht alle zu fassen, weil die, die sich nicht impfen lassen wollen, immer eine Alternative finden, sei es durch gefälschte Impfausweise oder ähnliches“, so Thießen. Insofern könne eine Impfpflicht im Zweifel zu mehr Kritik an der Kampagne führen und ein Signal des Misstrauens setzen. Das Gegenteil sei aber gerade notwendig.