Maßnahmen gegen die Hitze: So soll es in Heilbronn klappen

Heute und die kommenden Tage wird es heiß in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Bei mehr als 30 Grad werden vor allem die Menschen schwitzen, die in den großen Städten leben. Denn durch den vielen Beton, Asphalt und den fehlenden Schatten staut sich die Hitze dort nochmal stärker. Je mehr Fläche in einer Stadt versiegelt ist, desto wärmer wird es.

Überall nur Beton: Heilbronn teils extrem versiegelt

Pünktlich zur ersten großen Hitzewelle des Jahres veröffentlicht die Deutsche Umwelthilfe heute eine Übersicht, wie stark deutsche Städte versiegelt sind - im vergangenen Jahr lag Heilbronn deutschlandweit auf dem vorletzten Platz. 54 Prozent der Stadtfläche waren versiegelt. Was tut die Stadt dagegen? Das erklärt Oliver Toellner im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer. Toellner ist Leiter des Grünflächenamts in Heilbronn.