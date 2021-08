per Mail teilen

Wenn man eine Sternschnuppe sieht, kann man sich was wünschen - und dieser Wunsch geht garantiert in Erfüllung. Falls dieser jahrhundertealte Aberglaube stimmt, würden heute Nacht Tausende Wünsche wahr, denn der Sternschnuppenregen der Perseiden erreicht seinen Höhepunkt. Die NASA spricht von der „besten Sternschnuppen-Show des Jahres“. Wissenschaftsredakteur Uwe Gradwohl erklärt im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler, wo und wann das Sternschnuppengucken heute am besten möglich ist.