Maskenpflicht in Bus und Bahn: FDP für komplette Abschaffung

Jetzt ist es mit der Maskenpflicht in Bus und Bahn doch wieder so gekommen, wie es eigentlich nicht mehr laufen sollte: Die Bundesländer haben sich nicht auf eine einheitliche Linie geeinigt. Und so schafft Sachsen-Anhalt die Maskenpflicht im ÖPNV am Donnerstag ab. Bayern zieht am Samstag nach. In anderen Ländern, darunter auch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, gilt weiter die Maskenpflicht in Bus und Bahn. Andrew Ullmann, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, hat im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich gesagt, er plädiere für eine vollständige Aufhebung der Maskenpflicht.