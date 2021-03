Das Timing hätte für die CDU kaum unglücklicher sein können – wenige Tage vor den beiden Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kommt die "Maskenaffäre" in die Welt. Und mit ihr die Befürchtung, dass sich nicht nur die Unionsabgeordneten Nüßlein (CSU) und Löbel (CDU) an Deals im Zusammenhang mit der Corona-Krise beteiligt haben. Die Unionsfraktion im Bundestag geht darum in die Offensive: Bis heute Abend müssen alle 245 Fraktionsmitglieder eine Art "Ehrenerklärung" abgeben, dass sie diesbezüglich nichts zu verbergen haben. Ist das die richtige Strategie, so kurz vor den Landtagswahlen? Darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Stephanie Geißler mit dem Kampagnen- und Strategieberater Julius van de Laar gesprochen.