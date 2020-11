US-Präsident Donald Trump hat mit vielen Traditionen gebrochen. Zusagen und Unterschriften unter internationalen Abkommen zählen nicht mehr viel. In wenigen Tagen entscheiden die USA bei der Präsidentschaftswahl, ob das Land so weiterregiert wird - oder Konkurrent Joe Biden vielleicht einen anderen Kurs einschlägt. Trumps „America first“- Politik hat auch viele Wirtschaftsunternehmen in Deutschland verunsichert. Strafzölle auf Marmelade, Wein und Werkzeuge - genauso auf Stahl und Aluminium. Die Firma ARKU Maschinenbau hat ihren Hauptsitz in Baden-Baden - und zwei Tochterunternehmen in China und Cincinnati in den USA. Warum ARKU-Chef Albert Reiss wirtschaftlich weiter mit Trump zurechtkäme und doch auch einen Sieg von Biden gut fände, das erklärt er im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderatorin Alina Braun.