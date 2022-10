Marktcheck: Wie erkenne ich Brennholz-Fakeshops?

Brennholz ist – wie so vieles derzeit – ein knappes Gut, weshalb die Preise in den letzten Wochen mächtig in die Höhe schossen. Wenn dann im Internet ein günstiges Angebot auftaucht, greifen Kunden gerne zu. Doch in den meisten Fällen handelt es sich schlicht und einfach um Betrug. So spricht der Bundesverband Brennholzhandel und Brennholzproduktion e.V. mittlerweile von einem Schaden, der in die Millionen geht. Wie man solche Fake-Shops erkennt, und was zu tun ist, falls man bereits auf ein solches Fake-Angebot hereingefallen ist, erklärt Michaela Krause vom SWR-Marktcheck im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Zelt.