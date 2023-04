Marktcheck: Schimmel-Sprays bringen wenig

Schimmel in der Wohnung ist ein lästiges Problem, das das zudem auch noch ständig wiederkommt: Es gibt bestimmte Zimmer oder Keller, die wegen ihrer Feuchtigkeit nur mit viel Aufwand schimmelfrei gehalten werden können – und die Zahl solcher "Problemzonen" in Gebäuden ist im vergangenen Winter mutmaßlich nicht kleiner geworden, denn ein bewährtes Mittel gegen Schimmel ist Heizen mit anschließendem Lüften, also nicht gerade ein Energiesparprogramm. Deutlich sparsamer kommen da „Schimmelsprays“ daher. Bekommt man damit aber wirklich den Schimmel in den Griff? Die Sendung Marktcheck hat einige gängige Sprays im Labor untersuchen und die Inhaltstoffe untersuchen lassen. Das Ergebnis fällt ernüchternd aus, wie Marktcheck-Autorin Annika Erbach im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern erklärt.