Mariupol: Vorher – Nachher

Rund 100 Hits hat er geschrieben. Darunter Klassiker wie „Your Song“, „Rocket Man“, Candle in the Wind“. Seit 50 Jahren macht Elton John erfolgreich Musik. Seine Songs haben ganze Generationen geprägt. Jetzt wird der Superstar, den die Queen in den Adelsstand erhoben hat, 75 Jahre alt. SWR Aktuell Kontext geht der Frage nach, wie er es immer wieder schafft, so produktiv und kreativ zu sein. mehr...