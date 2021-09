Mannheimer OB Kurz mit internationalem Award ausgezeichnet

Die Auszeichnung des World Mayor International Award wird alle zwei Jahre von der World Mayor-Stiftung in London vergeben. Dass sie in diesem Jahr an ihn geht, sei eine große Bestätigung, sagt der Mannheimer OB Peter Kurz im Interview mit dem SWR.

Kurz berichtet hier von den verschiedenen Arten internationaler Zusammenarbeit, die in Mannheim praktiziert würden, darunter die Unterstützung einer türkischen Grenzstadt zu Syrien in ihrer Arbeit mit syrischen Flüchtlingen, oder die Entwicklung eines Start-up-Centers im Westjordanland. Diese Projekte fänden oftmals in Kooperation mit anderen Städten oder der Bundesregierung statt und seien Teil der sogenannten Städtediplomatie in Ergänzung zur großen Diplomatie. Daneben gebe es aber natürlich auch die ganz normalen Städtepartnerschaften, in denen sich Mannheim engagiere. Engagement während der Corona-Krise Ausgezeichnet wurde der OB aber auch für die Arbeit der Stadt während der Corona-Krise. Hier sei es beispielsweise darum gegangen, dass die Stadt schon früh Impfangebote für sozial-benachteiligte Gruppen zur Verfügung gestellt habe. Und auch Kultur und Gastronomie hätten eine besondere Förderung erfahren. Pluspunkt Bundesgartenschau 2023 Als weiteren Pluspunkt nannte Kurz die Bundesgartenschau, die 2023 in Mannheim stattfindet. Dabei sei geplant, ein ehemaliges Militärgelände zum grünen Freiraum umzugestalten. "Das sind natürlich Aspekte, die besonders relevant sind für die Zukunft nach Corona, wo wir alle erlebt haben, wie wichtig unser Nahraum ist und wie wichtig die Aufenthaltsqualität von Städten ist“, so Kurz. Weitere Awards der Stiftung gingen unter anderem an Leila Mustapha, der Bürgermeisterin des kriegszerstörten Raqqa, Syrien und Mansur Yavas, Bürgermeister von Ankara, Turkei. Den World Mayor Prize erhielten Ahmed Aboutaleb, Bürgermeister von Rotterdam, Niederlande und Philippe Rio, Mayor of Grigny, Frankreich.