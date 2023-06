Mannheimer Hitzeschutzplan: Ein Vorbild für ganz Deutschland?

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will einen nationalen Hitzeschutzplan. Denn in Zukunft könnten immer längere, immer heißere Hitzewellen über Deutschland rollen - Schuld ist der Klimawandel. Eine Inspiration für Lauterbach könnte Mannheim sein. Da gibt es schon einen Hitzeschutzplan, wie der Leiter der Abteilung Klimaschutz der Stadtverwaltung, Georg Pins, in SWR Aktuell erklärt: Unter anderem werden Trinkwasserspender aufgestellt, der Hitzeschutz in Kitas und Altenheimen ausgebaut und neue Bäume gepflanzt. Was andere Städte von Mannheim lernen können, verrät der Experte im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Florian Rudolph.