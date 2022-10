Mangel an Kita-Plätzen: "Armutszeugnis und Erfolgsgeschichte gleichermaßen"

Manche Kinder sind noch gar nicht auf der Welt - und schon suchen die Eltern händeringend einen Kita-Platz. Nach aktuellen Schätzungen fehlen derzeit fast 400.000 Betreuungsplätze in Deutschland; der Mangel an Erziehungspersonal geht ebenfalls in die hunderttausende. Für Bernhard Kalicki vom Deutschen Jugendinstitut ist das "Armutszeugnis und Erfolgsgeschichte gleichermaßen". Letzteres, weil der Bedarf einfach deutlich gestiegen und die Nachfrage entsprechend hoch sei. Hören Sie im Interview mit SWR2 Aktuell-Moderator Albrecht Ziegler, was der Experte der Politik empfiehlt, um dem Mangel abzuhelfen - und warum frühkindliche Bildung und Betreuung aus seiner Sicht auch eine große wirtschaftliche Bedeutung haben.