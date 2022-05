Manfred Weber: Öl-Sanktionen gegen Russland so schnell wie möglich

Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, hofft darauf, dass sich die EU-Staats- und Regierungschefs beim heutigen Sondergipfel für ein Öl-Embargo gegen Russland aussprechen. "Jetzt geht es ans Eingemachte, das moralische Dilemma, dass wir weiterhin viel Geld an Putin, an Gazprom zahlen wegen der Energielieferungen. Damit muss jetzt Schluss gemacht werden," so Weber im SWR Aktuell-Interview.

Außerdem sagte Weber: "Ich bin es leid, dass wir in der Europäischen Union bei solchen Sanktionsbeschlüssen immer auf den Langsamsten warten müssen. Wir müssen die Einstimmigkeit abschaffen. Ich möchte bei solchen Entscheidungen nicht mehr von Viktor Orbán abhängig sein."