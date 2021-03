Nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg kann sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann aussuchen, mit wem er eine Koalition eingehen will. Weiter mit der CDU ginge es von den Mehrheitsverhältnissen her problemlos. Aber das Ergebnis bietet auch eine andere Variante: eine Ampelkoalition mit SPD und FDP. Der amtierende Sozialminister Manfred Lucha von den Grünen wollte sich im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun nicht auf eine Koalitionsaussage festlegen. Das müssten die Sondierungsgespräche mit den Parteien ergeben, sagte er. Mit der FDP als Koalitionspartner sah er dabei aber weniger Schnittmengen. Die Freien Demokraten seien ihm in den letzten Jahren nicht als "besonders ökologisch nachhaltig" aufgefallen, so Lucha.