"Man darf seine Freunde in der Not nicht verlassen." Deutscher Schriftsteller bleibt in der Ukraine

Sofort aus der Ukraine ausreisen - das ist der Rat des Auswärtigen Amtes an alle Deutschen in dem Kriegsland, also auch an Christoph Brumme. Er ist Schriftsteller und Essayist, kommt aus Wernigerode in Sachsen-Anhalt und bereist die Ukraine seit mehr als 20 Jahren. Allein auf dem Fahrrad hat er über 30.000 Kilometer in der Ukraine zurückgelegt, er hat das Buch "111 Gründe, die Ukraine zu lieben" geschrieben. Er lebt mit seiner ukrainischen Frau seit sechs Jahren in Poltawa im Zentrum des Landes. Warum er trotz des Krieges bleibt, hat er im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem erklärt.