Malu Dreyer: Ukrainische Flüchtlinge ins deutsche Regelsystem integrieren

Bund und Länder bereiten sich darauf vor, dass viele ukrainische Kriegsflüchtlinge nach Deutschland kommen. Der Bund hat den Ländern finanzielle Hilfe zugesagt. Die Summe soll aber von einer Arbeitsgruppe erst bis zum 7. April geklärt werden. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern, es müsse dabei auch geklärt werden, in welchem System sich die Finanzierung bewege. Im Moment würden die Menschen, die aus der Ukraine kommen, nach dem "Asylbewerberleistungsgesetz" unterstützt. "Man könnte aber auch sagen, dass die Menschen ganz normal in die Regelsysteme hier eintreten können", sagte Dreyer. Wie sie sich das konkret vorstellt, sagte sie ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.