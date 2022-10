Malteser-Direktorin berichtet vom Stand Hilfsaktionen für die Ukraine

Die russischen Raketenangriffe auf ukrainische Städte haben auch Lwiw getroffen. 30 Prozent der Stadt hatten anschließend keinen Strom mehr, teilte Anfang der Woche der Bürgermeister mit. Das beeinträchtigt auch die deutsche Hilfe für die Ukraine, denn Lwiw ist ein Drehkreuz. Darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex mit Janine Lietmeyer gesprochen, sie ist Programmdirektorin von Malteser International. Im Gespräch erklärt sie, wo die aktuellen Schwierigkeiten und Nöte liegen: “Für uns besteht die Schwierigkeit darin, dass wir von Lwiw aus mit einem großen Lager Hilfe für die Ostukraine organisieren, aber auch in Lwiw und Umgebung intern Vertriebene versorgen und untergebracht haben. Und da ist die Not dann natürlich besonders groß, wenn die Strom- und Wasserversorgung von einer Millionen-Großstadt auf einmal ausfällt.” Was die Malteser für die zukünftige Hilfe in der Ukraine am dringendsten benötigen, verrät Lietmeyer im weiteren Interview.