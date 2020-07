Mallorca-Party: Rückkehrer sollten sich testen lassen

Nach den Party-Bildern aus Mallorca wächst die Sorge, dass sich dort das Coronavirus unkontrolliert ausbreitet und die Urlauber es dann mit nach Hause bringen. Diese Gefahr sieht auch der Virologe und Biochemiker Martin Stürmer vom IMD Labor Frankfurt für Virologie. Wenn das nach dem Mallorca-Urlaub dann an verschiedenen Orten in Deutschland passiert, könne es recht schnell zu einer zweiten Welle kommen, sagte Stürmer im SWR. Sein Rat, um das zu vermeiden: Man sollte sich im Urlaub genauso verhalten wie in Deutschland. Das bedeutet, Abstandsgebot einhalten, Maske tragen und die Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Wenn man sich an diese Regeln halte, dann sei das Risko gering, "mit einer Infektion nach Hause zu kommen." Teilnehmern solcher Parties auf Mallorca empfiehlt Stürmer jedoch, sich nach der Rückkehr aus dem Urlaub testen zu lassen, um sicherzugehen, dass man sich nicht bei einem möglicherweise symptomfreien Infizierten angesteckt hat. Der Virologe rechnet auf jeden Fall mit einer Zunahme der Coronafälle nach den Sommerferien. Ob die so stark wird, dass es tatsächlich zu einer zweiten Welle führt, hänge maßgeblich vom Verhalten der Urlauber ab, so Stürmer