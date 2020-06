Eigentlich öffnet Spanien erst am 1. Juli wieder seine Grenzen für Touristen. Doch auf Mallorca und anderen Baleareninseln dürfen ab Montag deutsche Urlauber landen. Nach und nach sollen rund 10.900 Touristen aus Deutschland Teil eines Pilotprojekts sein.

Die vorsichtige Öffnung ist nach Ansicht der Behörden möglich, weil die Lage bei der Bekämpfung von Corona in Deutschland ähnlich positiv sei wie auf den Balearen. Dort gab es in den vergangenen acht Tagen keinen Corona-Todesfall und nur wenige neue Infektionen. Um Urlauber und Einheimische zu schützen, haben die Hotels ihre Hygienemaßnahmen verbessert.

Dauer 3:44 min Mallorca vor der Wiederöffnung 4000 deutsche Urlauber dürfen ab dem 15. Juni wieder nach Mallorca, 2000 weitere auf die anderen Baleareninseln. Wie sich Behörden und Hotels auf dieses Pilotprojekt vorbereiten und was die Mallorquiner davon halten, erklärt Patrick Czelinski vom "Mallorca Magazin" im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderatorin Alina Braun.

In den Hotels werde es vorerst keine Büffets geben, an denen man sich selbst bedient, erklärt Patrick Czelinski vom "Mallorca Magazin" im SWR-Aktuell-Interview. An den Eingängen sollen Desinfektionsmatten ausgelegt werden. Wie für die Einheimischen gelten auch für die Touristen Masken- und Abstandspflicht. Ob sich die Urlauber völlig frei auf den Inseln bewegen können oder in der Nähe ihrer Hotels bleiben müssen, sei noch unklar.

Erleichterung, dass wieder Touristen kommen

Auf Mallorca wurde viel darüber diskutiert, wann und unter welchen Bedingungen der Tourismus wieder möglich ist. Jetzt, so Czelinski, überwiege aber die Erleichterung, dass wieder Urlauber kommen sollen.

"Die wirtschaftliche Lage ist katastrophal, wenn keine Touristen hier sind." Patrick Czelinski, "Mallorca Magazin"

Das Bruttoinlandsprodukt sei um 30 Prozent eingebrochen, die Arbeitslosigkeit stark gestiegen. Das, so der Journalist in SWR Aktuell, verdränge die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle.

Die Zeit ist knapp

Am 15. Juni sollen die ersten Touristen kommen, in den Hotels gibt es aber noch einige Unklarheiten. Das hat Finn Ackermann, der Verkaufsleiter der Iberostar-Hotels auf Mallorca im Gespräch mit dem SWR eingeräumt. Er weiß z.B. noch nicht, mit wie vielen Gästen er für seine Hotels rechnen kann. "Überrumpelt" fühlt er sich von den Plänen nicht, denn die Öffnung sei seit Wochen diskutiert worden. Dennoch seien die ersten Einzelheiten erst heute "durchgesickert", weswegen "viele Details, die eigentlich schon vor Wochen wünschenswerterweise hätten klar sein sollen, erst jetzt zu klären sind", so Ackermann.

Dauer 4:10 min Alle Abläufe im Hotel werden getestet Finn Ackermann, Verkaufsleiter der Iberostar-Hotels auf Mallorca erklärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll, wie die Vorbereitungen auf die Öffnung laufen.

Testlauf mit Angestellten

Damit ab dem 15. Juni alles möglichst reibungslos läuft, hat Ackermann bereits eines der Hotels, für die er verantwortlich ist, wieder geöffnet. Allerdings sind erst einmal nur Mitarbeiter dort. Alle Abläufe, alle Protokolle sollen in dieser Woche ausführlich durchgespielt werden, damit sie funktionieren, wenn die Urlauber kommen.