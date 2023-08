Malaria und Cholera: Im Tschad droht eine humanitäre Krise

Stabilität in der Sahelzone, das wünscht sich nicht nur die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD), das wünschen sich vor allem die Menschen dort. Die Chancen darauf stehen nicht besonders gut: Islamistische Terrorgruppen treiben ihr Unwesen, immer wieder gibt es Staatsstreiche, wie zuletzt im Niger. Im Sudan bekämpfen sich seit Mitte April die Armee und die rivalisierende RSF-Miliz. Hunderttausende Menschen sind deshalb ins Nachbarland Tschad geflüchtet. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen warnt jetzt vor einer humanitären Krise dort: "Die Lage in den Flüchtlingslagern ist katastrophal: Es mangelt an fast allem. Wir befinden uns jetzt in der Regenzeit und das bedeutet, dass die Fälle von Malaria zunehmen und vor allem die Gefahr, dass Cholera ausbricht", sagt Willem Kermeer, Landeskoordinator von Ärzte ohne Grenzen im Tschad im SWR2 Aktuell-Interview. Was die Menschen dort jetzt besonders dringend brauchen, das erklärt er im Gespräch mit Moderator Christian Rönspies.