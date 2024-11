Donald Trump wird US-Präsident, die Ampel-Koalition ist Geschichte und Jobs sind in Gefahr. Manchmal will man dann einfach seine Ruhe. Wie kommt man raus aus dem Strudel schlechter Nachrichten, gerade in Social Media? - Rebecca Scharlach vom Zentrum für Medien-, Kommunikations- und Informationsforschung an der Universität Bremen spricht mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex über Möglichkeiten und Grenzen.