Nach der Hitze kommt die kalte Dusche. Am Sonntag haben wir den ersten heißen Tag des Jahres mit Temperaturen um die 30 Grad erlebt. Jetzt kommt die kalte Dusche, es wird kühl und nass. Was machen diese Schwankungen mit unserem Körper? Vor allem wetterfühlige Menschen leiden darunter, sagt Andreas Matzarakis, Umweltmeteorologe am Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung beim Deutschen Wetterdienst. Wie man die Symptome mildern kann, hören Sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.